نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يفتتح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، رعاه الله، غداً الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ أولياء العهود، ونواب الحُكّام، وسموّ الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وأصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (148) لسنة 2026م، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينصّ على ما يلي: يدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الثلاثاء 14 جمادى الآخرة 1448هـ، الموافق 24 نوفمبر 2026م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لدى وصولهما إلى مقر المجلس بأبوظبي ليتوجه سموّهما بعد ذلك إلى قاعة الاستقبال، ومن ثم ينتقل سموّهما إلى قاعة زايد، حيث يُستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من الذِكر الحكيم، ليتفضل بعد ذلك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.

ثم يتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ويلقي معالي صقر غباش، رئيس المجلس، كلمة المجلس الوطني الاتحادي، ومن ثم، تُرفع الجلسة لتوديع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

جلسات

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي عقب مراسم الافتتاح، جلستيه الأولى "الإجرائية" والثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

وتبدأ الجلسة بأداء العضو عبد السلام عبدالله محمد الشحي اليمين الدستورية، وانتخاب مراقبي المجلس، إذ تنص المادة "40" من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار رئيس الدولة (11/2023) على ما يلي" تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تالٍ، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحلّ محله للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين."

ويطّلع المجلس على مرسومين اتحاديين هما: مرسوم اتحادي رقم (103) لسنة 2026 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، ومرسوم اتحادي رقم (138) لسنة 2026 بحلول عضو في المجلس الوطني الاتحادي محل آخر.

وفي بند الرسائل الواردة يُحاط المجلس علماً بتسع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها رسالتان بشأن موافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوعي سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

ويُحاط علماً بموافقة مجلس الوزراء على مناقشة المجلس لسبعة موضوعات عامة تم احالتها إلى اللجان المختصة بقرار من معالي رئيس المجلس، حول سياسة الحكومة بشأن دعم الرياضة والرياضيين، وبشأن الإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين، وبشأن تعزيز السلامة الرقمية للطفل، وبشأن تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، وبشأن أمن البيانات والسيادة الرقمية، وبشأن التوطين في القطاع الخاص، وبشأن خفض معدلات السمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي.

كما يطّلع المجلس على مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، حيث ورد مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2027، وأُحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وسيناقشه المجلس في جلسته الثانية.