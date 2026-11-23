تعلن حكومة الإمارات، اليوم الاثنين، الشكل الجديد لخدماتها واستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وآليات تقديمها للجمهور، بما يعكس توجهات الحكومة نحو تبني حلول مبتكرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن في السادس من أكتوبر أن الشكل الجديد سيكون أكبر تغيير في شكل الخدمات الحكومية وطريقة تقديمها للجمهور، وأنه سيتم الإعلان عنها في فعالية كبرى.

وقال سموه حينها في تعليق على تصدر الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية إن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص.