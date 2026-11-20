هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المملكة المغربية الشقيقة، ملكاً وحكومة وبرلماناً وشعباً، بمناسبة ذكرى الاستقلال، متمنياً للشعب المغربي الشقيق دوام التقدم والرفاهية والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

وأعرب معاليه، في برقيتي تهنئة بعث بهما إلى معالي أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، ومعالي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، عن خالص التحيات الأخوية وأصدق عبارات التهنئة والتبريكات للمملكة المغربية الشقيقة، قيادةً وشعباً، بهذه المناسبة الوطنية.

وأكد معالي صقر غباش أن علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي البرلمان المغربي تجسد عمق العلاقات الأخوية الصادقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين، والتي تستند إلى روابط تاريخية راسخة من الأخوة والتعاون والاحترام المتبادل، وتشكل أحد الروافد الأساسية لتعزيز مبادئ العمل العربي المشترك في مختلف المجالات والمحافل الدولية، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة المغربية الشقيقة، قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويحقق لها المزيد من التقدم والازدهار.