أمير قطر وطحنون بن زايد يبحثان العلاقات الأخوية التاريخية وتعزيز التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، في الدوحة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، والوفد المرافق.

ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال الزيارة الأخوية التي يقوم بها إلى دولة قطر تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياته لدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والنماء والرخاء.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة قطر، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وسعادة سلطان عبيد اليبهوني، المدير العام لمكتب نائب حاكم إمارة أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين.

فيما حضره من الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

كما التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر ، حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية ودعم المصالح المشتركة.

وكان سمو الشيخ طحنون زايد قد وصل إلى الدوحة في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار حمد الدولي معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من المسؤوليين القطريين.