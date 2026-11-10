القمة العالمية للحكومات ضيف خاص في اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث

شاركت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، كضيف خاص في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في دورته الـ 28 التي عقدت في مدينة سانت جونز في أنتيغوا وبربودا، وذلك بدعوة من معالي غاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا.

وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن مشاركة المؤسسة في فعاليات اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث، تعكس ما وصلت إليه من مكانة عالمية، وتمثل نجاحاً جديداً يضاف إلى مسيرتها الهادفة إلى توسيع دائرة التعاون الدولي الهادف لصناعة المستقبل.

وقال إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز جهود استشراف وصناعة المستقبل رسالة وهدفاً أساسياً، وإن المشاركة في الاجتماع تهدف إلى تعزيز الحضور الدولي للقمة، وتوسيع شبكة العلاقات مع الدول والحكومات والقيادات في دول الكومنولث، واستكشاف فرص شراكة جديدة، والبناء على العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ودعم جهود توسيع المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2027.

وحضر محمد الشرهان فعاليات الافتتاح الرسمي للاجتماع بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوفود الرسمية، كما حضر منتدى أعمال الكومنولث الذي جمع قادة56 دولة عضواً، إلى جانب الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال والمنظمات الدولية، في واحد من أبرز الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى، والذي حمل في دورته الحالية شعار "تسريع الشراكات والاستثمار من أجل كومنولث مزدهر"، وركز على محاور شملت تعزيز التعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والابتكار، والمرونة الاقتصادية، والتنمية المستدامة.

وشمل برنامج مشاركة وفد القمة حضور الافتتاح الرسمي للاجتماع بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوفود الرسمية، ومنتدى أعمال الكومنولث الذي جمع رؤساء الحكومات والقيادات الاقتصادية والمستثمرين لبحث آفاق التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

كما شارك الوفد في قمة قادة دول الكومنولث والرؤساء التنفيذيين، التي ناقشت سبل تعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال، وتحويل الأولويات الحكومية إلى فرص اقتصادية واستثمارية تدعم النمو المستدام، إلى جانب حضور الجلسات التنفيذية لرؤساء الحكومات التي تناولت أبرز أولويات دول الكومنولث، وسبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ومناقشة مخرجات الاجتماع والتوجهات المشتركة للمرحلة المقبلة.

وشارك محمد الشرهان في لقاءات القيادات الحكومية وقادة الأعمال الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الجانبين، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب عدد من الفعاليات الرسمية الأخرى التي جمعت رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية.

وتمثل مشاركة القمة العالمية للحكومات في اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث إضافة نوعية إلى جهودها الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع رابطة دول الكاريبي في سبتمبر 2025.

وتواصل هذا المسار بتنظيم النسخة الأولى من حوار القمة - أمريكا اللاتينية والكاريبي في جمهورية الدومينيكان في أكتوبر 2025، وما تلا ذلك من استضافة فعاليات واجتماعات رفيعة المستوى لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

وفي إطار مواصلة تعزيز هذا التعاون، تستعد القمة لإطلاق نسخة جديدة من حوار القمة - أمريكا اللاتينية والكاريبي يومي 20 و21 نوفمبر 2026، بما يرسخ جسور التواصل والشراكة بين الحكومات، ويفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات وتطوير حلول مشتركة للتحديات المستقبلية.