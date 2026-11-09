محمد بن راشد: الإمارات برئاسة أخي محمد بن زايد نموذج للتطور والنمو والقوة والصمود

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات اليوم، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نموذج للتطور والنمو، ونموذج للقوة والصمود، ونموذج للمرونة الاقتصادية والحكومية والعسكرية والسياسية.

ووصف سموّه الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بأنها وقفة سنوية وطنية، تجمع أهم 500 مسؤول حكومي في الدولة، لمراجعة الأولويات وتقييم الأعمال واستعراض التحديات والإنجازات، بهدف العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات شعب الإمارات.

وقال سموّه، في تدوينة: «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة سنوية وطنية.. تضم أهم 500 مسؤول حكومي في الدولة.. نراجع فيها أولوياتنا.. ونقيّم فيها أعمالنا.. ونستعرض فيها تحدياتنا وإنجازاتنا.. والهدف العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات شعبنا».

وأضاف سموّه: «دولة الإمارات اليوم برئاسة أخي محمد بن زايد، حفظه الله، نموذج للتطور والنمو.. ونموذج للقوة والصمود.. ونموذج للمرونة الاقتصادية والحكومية والعسكرية والسياسية».

وختم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تدوينته بالقول: «وقادمنا أجمل.. ومستقبلنا أعظم.. ورايتنا أعلى بإذن الله».