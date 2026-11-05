محمد بن راشد يمنح سرور بن محمد «وشاح محمد بن راشد» تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة الأداء الحكومي المتميز 2026، حيث كرّم سموّه أفضل الجهات الاتحادية الرائدة، وأفضل المديرين، وأفضل التخصصيين في الحكومة الاتحادية.

وشهد الحفل تكريم سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بـ«وشاح محمد بن راشد»، تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة وإسهاماته في مسيرة الدولة عبر عقود طويلة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": «شهدنا اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الأداء الحكومي المتميز 2026.. حيث كرمنا أفضل الجهات الاتحادية الرائدة.. وأفضل المديرين وأفضل التخصصيين في الحكومة الاتحادية.. وكان أجمل ما في الحفل تكريم أخي سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بوشاح محمد بن راشد تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة وإسهاماته في مسيرة الدولة عبر عقود طويلة من حياته».

وأضاف سموّه: «نبارك لجميع الفائزين فوزهم بجوائز التميز.. والتي بدأناها قبل أكثر من 30 عاماً كمفهوم جديد في بلادنا.. وسنستمر عليها.. لأن التميز ليس هدفاً.. بل هو عقلية وثقافة.. عقلية تسعى للكمال لكن لا تصل إليه.. عقلية تعيد باستمرار تعريف النجاح وتمتلك الجرأة للتغيير المستمر والتجربة.. التميز فضيلة من فضائل الحكومة الرشيدة».