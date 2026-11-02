"الوطني الاتحادي " يشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني للمجالس التشريعية الخليجية

شاركت سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية التابعة لاجتماع مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة، الذي عُقد افتراضياً اليوم بتنظيم من مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما شاركت في الاجتماع سعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري العشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقده افتراضياً في الرابع من نوفمبر الجاري.

واطلعت على توصيات ندوة "الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التحتية وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية"، وناقشت مقترحات الموضوعات الخليجية المشتركة المقدمة من المجالس التشريعية الخليجية.

وبحثت اللجنة مقترحات تنفيذ استراتيجية تفعيل التعاون وزيارة الزخم البرلماني بين المجالس التشريعية الخليجية، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل البرلماني المشترك.

واستعرضت اللجنة نتائج اجتماع تعزيز التعاون البرلماني الخليجي الأوروبي، الذي استضافه مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر يونيو الماضي، وناقشت سبل تعزيز التعاون البرلماني مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب إعداد مشروع البيان الختامي للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية في دورته الحالية.