الإمارات تدعو إلى تعزيز دور المياه في تحقيق السلام والازدهار المشترك وحشد الاستثمارات وتسريع التنفيذ

دعت دولة الإمارات خلال مشاركتها في أسبوع القاهرة للمياه إلى تعزيز التعاون الدولي وتسريع وتيرة الاستثمار في حلول المياه، دعمًا للاستقرار، والازدهار المشترك، واستدامة كوكب الأرض، وذلك مع تكثيف الاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

سلام وازدهار

وشهد حفل افتتاح الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، التي عُقدت تحت عنوان "المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وفي كلمته، حثّ سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، الحكومات والمستثمرين والشركات على وضع المياه في صميم التخطيط الاقتصادي وقرارات الاستثمار، ودعم الابتكارات الواعدة بالتمويل والشراكات اللازمة لتوسيع نطاق تطبيقها.

وقال في هذا الصدد: "يجب أن تكون المياه في صميم الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، لا باعتبارها تحديًا يجب التصدي له فحسب، بل أيضًا بوصفها فرصة لتحفيز الابتكار والاستثمار وتحقيق الازدهار المشترك وعلينا أن ننتقل من الالتزامات إلى التنفيذ، ومن الابتكار إلى التطبيق، ومن إدراك المخاطر المرتبطة بالمياه إلى الاستثمار في تعزيز المرونة المائية".

واستعرض سعادة بالعلاء جهود دولة الإمارات، موضحًا أن نهجها في تحقيق الأمن المائي لا يزال يستند إلى إرث من الكفاءة في إيجاد الحلول والتعاون توارثته الأجيال.

وشدّد على أهمية إعداد مشاريع قابلة للتمويل وتعزيز الشراكات بين الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص، لتوسيع نطاق تطبيق الحلول.

حوارات تفاعلية

ومن أبرز فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، جلسة رفيعة المستوى نظّمتها دولة الإمارات والسنغال ومصر بعنوان "الخطوة الأخيرة إلى أبوظبي: من الحوار إلى العمل تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026"، أعقبتها مناقشات فنية مع الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية.

وجمعت الجلستان وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة من المنظمات الدولية ومؤسسات تمويل التنمية، لمراجعة التقدم المحرز في الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر، ودفع المبادرات الجديدة قدمًا، وتحديد فرص تسريع التنفيذ قبل انعقاد المؤتمر وبعده.

وأشارت دولة الإمارات إلى مساهمة مصر في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما في ذلك رئاستها المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي "المياه من أجل كوكب الأرض"، وأعربت عن تقديرها لجميع الرؤساء المشاركين والدول الأعضاء وأصحاب الشأن لما بذلوه من جهود طوال هذا المسار.

وستجمع الحوارات الستة بين الدول والجهات المعنية لتحديد حلول عملية، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل، وتوفير التكنولوجيا والقدرات اللازمة لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع.

وعلى هامش أسبوع القاهرة للمياه، عقد سعادة بالعلاء أيضًا لقاءات ثنائية للمضي قدمًا في المناقشات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وضمان أن يشكّل نقطة تحوّل في الأجندة العالمية للمياه.

وشملت هذه اللقاءات معالي الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية، والسيدة مايكا فان جينيكن، مبعوثة مملكة هولندا لشؤون المياه، والسيد أنتي روتافارا، المبعوث الخاص للمياه بجمهورية فنلندا.

واستقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في قصر الاتحادية، الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه 2026، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، أكّد سعادة عبدالله بالعلاء أهمية إيلاء قضايا المياه اهتمامًا سياسيًا على أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي يشكّل فرصة محورية لرؤساء الدول لتعزيز التزامهم بالتعاون الدولي في مجال المياه.

وخلال جلسات أسبوع القاهرة للمياه، دعت دولة الإمارات أيضًا الشركات، والمستثمرين، والمبتكرين، والباحثين، والشباب، وسائر أصحاب الشأن إلى المشاركة في "الواحة"، وهي مساحة مفتوحة للجميع تقام بالتوازي مع برنامج الأمم المتحدة للمؤتمر.

وستعرض "الواحة"، عبر برنامج متنوّع ومعارض تقدّم تجارب عميقة وأجنحة للدول، حلولًا لتحديات المياه، وتتيح للمبتكرين التواصل مع شركاء ومستثمرين محتملين، وتدعم انتقال الأفكار الواعدة إلى مرحلتي التطبيق والتوسّع.

وللتسجيل والاطلاع على مزيد من المعلومات حول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 و"الواحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.unwaterconferenceuae.com/ar.