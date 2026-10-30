الإمارات تحصد جائزة "أفضل جناح دولي" بملتقى التمور في المغرب للعام الـ15 على التوالي

حصد جناح الدولة، جائزة "أفضل جناح دولي" للعام الخامس عشر على التوالي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للتمر، الذي تستضيفه مدينة أرفود بالمملكة المغربية خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل، تحت شعار "نخيل التمر والابتكار: فرص للتنمية المجالية المندمجة".

يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للمشاركة الإماراتية المستمرة في الملتقى، بإشراف الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ويعكس جهود الدولة في تطوير قطاع نخيل التمر وإنتاج التمور، وتعزيز الابتكار الزراعي والتعاون الدولي وتبادل الخبرات.

وأهدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، تقديراً لدعمها المتواصل لقطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي، وحرصها على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وقال إن هذا التتويج يأتي ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه لمسيرة التنمية الزراعية المستدامة، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمبادرات تطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأعرب معاليه عن تقديره لجهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، في دعم المبادرات التنموية التي تسهم في تمكين المجتمعات الزراعية وتعزيز استدامة مواردها.

وأشار إلى أن فوز جناح الإمارات بالجائزة للعام الخامس عشر على التوالي يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها التجربة الإماراتية في تطوير قطاع نخيل التمر، من خلال التكامل بين البحث العلمي والابتكار والعمل المؤسسي والشراكات الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن هذا التتويج يجسد نجاح النموذج الإماراتي في التعاون الزراعي القائم على المعرفة والشراكة والاستدامة، ويعكس استمرارية العمل المؤسسي وتراكم الخبرات على مدى خمسة عشر عاماً.

وقال إن أهمية هذا الإنجاز تتجاوز الفوز بالجائزة، إذ تعكس مسيرة متواصلة من بناء الثقة وتطوير الشراكات وتبادل المعرفة، بما يسهم في جمع المؤسسات والمنتجين والخبراء من مختلف الدول لدعم قطاع نخيل التمر وتعزيز استدامته.

وأوضح أن جناح الإمارات ضم خلال الدورة الحالية 20 جناحاً تمثل ثماني دول منتجة للتمور، استعرضت مجموعة متنوعة من المنتجات والتجارب في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما أتاح فرصاً للتواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات والشركات والباحثين والمزارعين والمستثمرين.

تعاون دولي

وأضاف أن المشاركة الإماراتية أسهمت في تعزيز التعاون الدولي وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع التمور، ودعم الابتكار ورفع جودة المنتجات وقدرتها التنافسية، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المناخية.

وأكد أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لمواصلة تطوير المشاركة الإماراتية في المحافل الزراعية الدولية، وتعزيز دور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم البحث العلمي ونقل المعرفة وبناء الشراكات.

وأشار إلى أن التتويج يعكس تكامل جهود مؤسسة إرث زايد الإنساني ومجلس أمناء الجائزة والأمانة العامة وشركائها، ويجسد النهج التنموي الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم الزراعة وتمكين المجتمعات وتعزيز الاستدامة.

ويؤكد هذا الفوز المتواصل حضور دولة الإمارات ومكانتها على الساحة الزراعية الدولية، ودورها في دعم تطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال المعرفة والابتكار والشراكات المستدامة.