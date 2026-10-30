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محمد بن راشد يبعث رسالة خطية إلى محمد بن سلمان تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة خطية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي.

وتسلَم الرسالة معالي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، من سعادة مطر سالم مرّان الظاهري، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرياض.