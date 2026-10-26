"جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" تعلن القائمة القصيرة لمرشحي دورتها الثالثة عشرة

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، اليوم، القائمة القصيرة للمرشحين في الدورة الثالثة عشرة من "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي"، وذلك بعد استكمال عملية التقييم وفق منظومة تحكيم مطوّرة تمنح الأولوية للنتائج والأثر المتحقق.

وشهدت الدورة مشاركات وترشيحات من 31 دولة حول العالم، انتقل 433 ملفاً إلى مرحلة التقييم بعد استكمال إجراءات الفرز الأولي، فيما تتواصل منافسات الجائزة وصولاً إلى تتويج الفائزين يوم الإثنين 2 نوفمبر المقبل.

وتشمل القائمة القصيرة جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وجوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز الشركاء، فيما تتواصل الاستعدادات لانطلاق منافسات قطاع جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي يوم الأربعاء 28 أكتوبر على مسرح المجاز، وتستمر حتى الأحد 1 نوفمبر، حيث تعلن لجنة التحكيم القائمة القصيرة لمرشحي التحديات عقب اختتامها عصر اليوم ذاته، تمهيداً لتتويج الفائزين، بمن فيهم الفائزون في التحديات، على منصة الجائزة يوم الإثنين 2 نوفمبر.

ضمت القائمة القصيرة في قطاع جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ضمن فئة "أفضل اتصال يستهدف الشباب" التي تتضمن جائزتين، مرشحي جائزة "أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب"، وهم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومبادرة "صيفكم ويانا" لناشئة الشارقة، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

فيما تأهل لجائزة "أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب" كل من بلدية دبي ممثلة بإدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.

وفي فئة "البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة"، المخصصة لإمارة الشارقة، تأهلت دائرة الشارقة الرقمية، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بينما ضمت القائمة القصيرة لفئة "الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة" وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة المالية، ووزارة العدل ممثلة بمركز الإعلام، وجميعها من دولة الإمارات العربية المتحدة.

الطوارئ والازمات

أما فئة "أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات"، فتأهلت لها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة العدل ممثلة بمركز الإعلام، وجميعها من دولة الإمارات.

وفي قطاع جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل محتوى إعلامي واتصالي"، ضمن مسار القطاع الحكومي، كلاً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تأهل ضمن مسار المنظمات والقطاع الخاص كل من منصة "عرب كاست"، ومنصة "عرب نيشن" من دولة الإمارات، ومؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز" من جمهورية مصر العربية.

وفي فئة "أفضل مبادرة اتصالية مبتكرة لتمكين المجتمع"، تأهل ضمن مسار القطاع الحكومي "مركز زها الثقافي" من الأردن، ومؤسسة القلب الكبير عن مبادرة "أطفال الزيتون"، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، بينما ضمت قائمة المنظمات والقطاع الخاص مصرف الشارقة الإسلامي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن "صندوق زكاة اللاجئين".

أما فئة "الإبداع في الاتصال الموجّه للأطفال واليافعين"، فشملت ضمن مسار القطاع الحكومي دائرة الخدمات الاجتماعية، ووزارة الثقافة في دولة الإمارات، وسلطة النقد الفلسطينية، فيما تأهل ضمن مسار المنظمات والقطاع الخاص كل من مؤسسة كلمات، و"تراؤف" جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، ومبادرة "تطمن البحرين بخير – بوابتك".

وفي فئة "أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية"، التي تتضمن جائزتين، ضمت القائمة القصيرة لجائزة "أفضل حملات تعزيز الهوية الإماراتية" كلاً من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة.

فيما تأهل لجائزة "أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية" جهاز الاستثمار العُماني، وبيت الحكمة، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، إلى جانب مبادرة "جسر الضاد" من المغرب، ومؤسسة البلاد الإعلامية من مملكة البحرين.

وفي فئة "أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي والمؤسسي"، تأهلت ضمن مسار القطاع الحكومي مؤسسة البلاد الإعلامية من مملكة البحرين، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ممثلة بمؤسسة المواصلات العامة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وبلدية دبي، فيما حُجبت الجائزة في مسار المنظمات والقطاع الخاص.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل مبادرة شبابية في الاتصال" مجلس الشارقة للشباب، وجمعية "بصمة نور" من جمهورية مصر العربية، فيما تأهل لفئة "أفضل متحدث رسمي" كل من عفراء الهاملي من وزارة الخارجية بدولة الإمارات، وسالم محمد بن علي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور أحمد النقبي من دائرة الإسكان.

وفي فئة "صنّاع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز"، تأهل ضمن الفئة العمرية "دون 18 عاماً" كل من هيام فهد، ويوسف كرم، وعيسى المازمي من دولة الإمارات، بينما ضمت القائمة القصيرة للفئة العمرية "فوق 18 عاماً" مريم درني من المغرب، وأحمد مبارك من المملكة العربية السعودية، وعبدالعزيز المطوع من دولة الكويت.

أما فئة "أفضل بحث في علوم الاتصال"، فتأهل لها البحث المشترك للدكتور عمرو عبدالحميد والدكتور محمود سيد، والبحث المشترك للدكتور هيمانشو غروفر والدكتورة نيهاريكا كوشواها والدكتورة السّية نهلة شيرين والدكتور فاركي بالاتوتشيريل، إلى جانب بحث الدكتور رياض الفريجي.

وفي قطاع جوائز الشركاء، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية"، بالشراكة مع "آسيا هاوس"، وزارة الداخلية والحكومة المحلية في الفلبين، ووزارة التعليم ووزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند، والمؤسسة التايلاندية لتعزيز الصحة.

وبالنسبة إلى فئة "التميّز في التفاعل الرقمي المجتمعي"، بالشراكة مع الأكاديمية الدولية للفنون والدراسات الثقافية (IAA)، تأهلت شركة "تشاروين بوكفاند للأغذية" من تايلاند، وجامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا من الصين، ومختبر الفنون والإعلام بجامعة هارفارد بالتعاون مع متحف هونان وشركائهم من الولايات المتحدة الأمريكية.

أما فئة "مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة"، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، فضمت "كييف الرقمية" من أوكرانيا، ومنظمة الصداقة من بنغلاديش، ومجلة "إنفوي" الصادرة عن منظمة (UNEMAG) غير الربحية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي فئة "أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال" (بالشراكة مع مجتمع القادة العالميين الشباب في الإمارات – وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي)، تأهلت رئاسة مؤتمر الأطراف (COP28) ومؤسسة (Pupilar) بالتعاون مع شركاء دوليين وممثلين عن القطاع الخاص والشباب، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومنظومة شركاء برنامج "سايبر إي -71"، إلى جانب "زود" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والشركاء الوطنيين في القطاع المالي، وجميعها من دولة الإمارات.

وشملت فئة "أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع"، بمشاركة (مركز كوو شاربر للازدهار وريادة الأعمال التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، تأهلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، وشركة "هاقدارشك" لحلول التمكين من الهند، وشركة "مايند روكيتس" من الأردن.

أما فئة "الشخصية المتميّزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي"، بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، فسيُعلن عن الفائز بها على منصة الجائزة.

حضور دولي

وشهدت الدورة الثالثة عشرة للجائزة حضوراً دولياً يعكس تنوع التجارب الاتصالية وتعدد البيئات المؤسسية والثقافية التي تستقطبها، حيث امتدت المشاركات والترشيحات إلى 31 دولة، من قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا وقارة أمريكا.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة نخبة من الخبراء والمختصين في الإعلام والاتصال، برئاسة سعادة محمد جلال الريسي، وعضوية الدكتور يسار جرار، والدكتور أحمد عبدالرحمن العرفج، وسعادة سامي الريامي، وسعادة شهاب الحمادي، وعلي جابر، ومحمد ماجد السويدي، ومنى الشاذلي.