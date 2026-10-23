الجناح الوطني لدولة الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية الوطنية في معرض "سوفكس الأردن 2026"

يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة "سوفكس الأردن 2026" (SOFEX Jordan 2026)، المقرر إقامته في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026 في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، تنظّم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، الجناحَ ليكون منصة وطنية تستعرض منظومة الدفاع والأمن المتطورة في الدولة، وتعزز التواصل مع الشركاء الدوليين والمستثمرين والجهات المعنية في القطاع.

ويُقام "سوفكس الأردن" كل عامين برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبدعم من القوات المسلحة الأردنية، ويجمع وفوداً عسكرية ومسؤولين حكوميين وخبراء ومتخصصين في الشؤون الدفاعية وشركات مصنِّعة وممثلين عن القطاع من مختلف أنحاء العالم، ويسبق المعرض انعقاد الدورة الثانية عشرة من مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC)، الذي يُعقد كل عامين، يوم 26 أكتوبر، وتركّز الفعاليات على العمليات الخاصة والأمن الداخلي والابتكار التكتيكي والأنظمة غير المأهولة وشراكات الدفاع العالمية.

وتعكس مشاركة الجناح الوطني التزام الدولة بدفع عجلة الابتكار الدفاعي، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم النمو المتواصل لقطاعَي الدفاع والأمن الوطنيين، ويضم الجناح عدداً من أبرز الجهات الدفاعية والأمنية، من بينها مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group – MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara Defence & Security)، ومجلتي "درع الوطن" و"الجندي"، وتبرز مشاركة هذه الجهات عمق المنظومة الدفاعية الإماراتية وتنوعها، ودورها المتنامي في دعم الأهداف الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

الصناعة الدفاعية

ويجمع الجناح الوطني الصناعة الدفاعية الإماراتية في مكان واحد، أمام من يقررون ويشترون ويبنون الشراكات، وتقوم الشراكات الدفاعية للدولة على الثقة وتبادل المعرفة، ويأتي الجناح إلى "سوفكس" لترسيخها.

وسيوفّر الجناح منصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتيسير التواصل التجاري، وتبادل المعرفة مع الجهات الفاعلة في قطاع الصناعات الدفاعية من المنطقة وخارجها، كما سيسلّط الضوء على استمرار استثمار الدولة في الابتكار الدفاعي والتصنيع المتقدم والتقنيات المستقبلية.

وتسهم مشاركة الجناح كذلك في الترويج لدورات عام 2027 من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» (IDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي (IDC)، ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري «نافدكس» (NAVDEX)، ومن خلال مشاركة مجموعة أدنيك في أبرز المعارض الدفاعية الدولية، فإنها تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل مع القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، وتوفير ملتقى يجمع قادة الدفاع والمتخصصين للتعرف إلى أحدث التقنيات واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والتعاون.

ومن خلال مشاركته في "سوفكس الأردن 2026"، يسعى الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانة الدولة بوصفها شريكاً دولياً موثوقاً ومساهماً رائداً في دفع عجلة الابتكار في مجالي الدفاع والأمن.

وسيتاح للزوار التواصل مع الجهات المشاركة، واستكشاف فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.