خالد بن محمد يبحث ورئيس وزراء سنغافورة علاقات البلدين

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس في متحف زايد الوطني، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.



جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، وما يربط البلدين الصديقين من شراكة وثيقة تقوم على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تطلعات شعبيهما نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.



جولة



واصطحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس وزراء سنغافورة في جولة بمتحف زايد الوطني، الذي يُجسِّد إرث المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، ورؤيته التي تستند إلى قيم التسامح والانفتاح والتواصل الحضاري، والتي أرست نهج دولة الإمارات في بناء جسور الصداقة والتعاون مع شعوب العالم.



حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي أحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ والدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.