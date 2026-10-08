سلطان القاسمي يشهد انطلاق الدورة 12 لملتقى الشارقة للخط

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، انطلاق الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط، الذي يقام بتنظيم من دائرة الثقافة، ويستمر لغاية 15 نوفمبر المقبل، وذلك في ساحة الخط بمنطقة قلب الشارقة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بجائزة ملتقى الشارقة للخط، ونال الجائزة الكبرى الفنان فرهاد ياسين من جمهورية العراق عن عمله «سورة الرحمن»، فيما نال جائزة الاتجاه الأصيل كل من:

الفنان عبدالباقي أبوبكر من مملكة ماليزيا عن عمله «عهد المصلح»، والفنان أحمد جلال الدين من جمهورية إندونيسيا عن عمله «خطبة الوداع»، والفنان محفوظ ذنون من جمهورية العراق عن عمله «آية الكرسي وقصيدة البردة».

كما كرّم سموه الفائزين بجائزة الفنون الخطية الحديثة والمعاصرة، وهم: الفنانة شيماء هيتو من جمهورية ألمانيا الاتحادية عن عملها «فن»، والفنانة نامية نزار من جمهورية الهند عن عملها «تسر الناظرين»، والفنان حسين عبدالمحسن من المملكة العربية السعودية عن عمله «الحرف العربي والسدو»، بينما نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالخطاط الإماراتي الفنان محمود العبادي عن عمله «خيركم خيركم لأهله».

كما كرم سموه ثلاثة من أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء مشهد الخط العربي، تقديراً لمسيرتهم الفنية وإسهاماتهم في تطوير جماليات الحرف العربي، وهم: الخطّاط الإماراتي علي الحمادي، والأكاديمي المغربي المتخصص في فنون الخط العربي بلعيد حميدي، والخطّاط والفنان التشكيلي المصري خليفة الشيمي، في خطوة تدعم مبدعي فن الخط العربي وتصون إرثه الجمالي والثقافي.

وألقى محمد إبراهيم القصير، مدير ملتقى الشارقة للخط، كلمة خلال حفل الإطلاق، أكد فيها أن تأسيس الملتقى جاء بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، قبل 20 عاماً، إيماناً من سموه بمكانة الخط العربي بوصفه رافداً مهماً من روافد الثقافة العربية.

مشيراً إلى أن الملتقى، الذي يصل إلى دورته الثانية عشرة، أصبح مرجعاً مهماً في فنون الخط العربي وداعماً للمبدعين فيه، ومشجعاً على استكشاف آفاق جديدة لهذا الفن في المشهد الفني المعاصر.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في المعارض المشاركة التي تحتفي بتجارب 145 فناناً من مختلف دول العالم، في تظاهرة فنية تجمع تنوع الرؤى والأساليب حول جماليات الخط العربي واتساع إمكاناته التعبيرية.

وعرج سموه على معرض «أسرتي جنّتي»، المقام بتنظيم من جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، احتفاءً بمكانة الأسرة.