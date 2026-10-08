سعود بن صقر يستقبل سفير ألمانيا وقنصلها العام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.

والدكتور ينس كريستسان أولريش غيدتكي، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تسلّمهما مهام عملهما.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير والقنصل العام، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء مهامهما، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصعد.

وأعرب الدكتور توبياس تونكل والدكتور ينس كريستسان أولريش غيدتكي عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأكدا حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.