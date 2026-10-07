سلطان بن أحمد يستعرض تجربته الدراسية لنيل درجة الدكتوراه

شارك سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في مقال نشره عبر صفحته في موقع «لينكد إن» تجربته الدراسية في مرحلة الدكتوراه، والتي توجت بنيله الدرجة العلمية من جامعة إكستر العريقة. وسرد سموه خلال المقال رحلة إعداد أطروحته التي حملت عنوان «تحليل تجربة الطالب الجامعي وتعزيزها:

المؤثرات الرئيسية والمحرّكات ودور الإدارة المؤسسية - دراسة حالة لجامعة الشارقة»، متناولاً الفرضية التي انطلق منها، وأبرز النتائج العلمية التي توصلت إليها الدراسة. وعبر سموه عن الشغف الذي يدفعه لدراسة هذا الموضوع قائلاً:

«شغفي الأكبر كان ولا يزال يتجسد في كيفية بناء وتطوير بيئة جامعية تستند إلى فلسفة إدارية عالمية تضع «الطالب أولاً». وهو المبدأ الذي أثبتته نتائج أطروحتي، والذي نسعى لتطبيقه عملياً في جامعة الشارقة».