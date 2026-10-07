«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن السلامة والصحة المهنية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الإمارة، نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس.

وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم. وبحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، والسياسات العامة لها.

وأصدر المجلس قراراً بشأن نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والذي تطبق أحكامه على الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة وأصحاب العمل والعمال. ويهدف إلى تعزيز سلامة وصحة العامل في مكان العمل والسكن. واعتمد المجلس أجندة المرحلة الثانية لتحسين الخدمات الحكومية.