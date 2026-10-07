محمد الشرقي يستقبل وفداً من سفراء الاتحاد الأوروبي

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، وفداً من سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد.

وأكد سموه أهمية تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات الحيوية التي تخدم تحقيق المصالح المشتركة والنمو المستدام على جميع الأصعدة. وأشار سموه إلى الأولوية التي تُوليها إمارة الفجيرة لفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك، وتعزيز العلاقات الدولية، ومدّ جسور الحوار والمشاركة.

إلى ذلك، التقى سموه في مكتبه بالديوان الأميري، أمس، المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز جهود المؤسسة ومشاريعها التطويرية والتنموية في قطاع الموارد الطبيعية والتعدين، وخططها للارتقاء بمنظومة الخدمات وتطوير الكفاءات الوطنية.