استعراض استراتيجية التحول الزراعي في العين

واطلع معاليه، خلال اللقاء، على مستجدات استراتيجية التحول الزراعي والمشاريع الرأسمالية القائمة في منطقة العين، واستمع إلى عرض تفصيلي حول ما تتضمنه الاستراتيجية من مبادرات لدعم الإنتاج المحلي، وتمكين المزارعين وأصحاب المزارع، وتوسيع نطاق تبني الممارسات الزراعية الحديثة والتقنيات المتقدمة، بما يدعم مستهدفات إمارة أبوظبي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.
وتناول اللقاء سبل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التكامل بين المشاريع الرأسمالية ومستهدفات استراتيجية التحول الزراعي، وتوظيف الحلول المبتكرة في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، بما يسهم في استدامة القطاع وتنافسية المنتجات المحلية، وترسيخ مساهمة القطاع في منظومة الأمن الغذائي.
وأكد معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أن مواصلة تطوير القطاع الزراعي في منطقة العين تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي، وتوظيف التقنيات الحديثة، وترسيخ دور القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة.