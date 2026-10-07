عمار النعيمي يعزي في وفاة مريم الشامسي

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة مريم راشد علي بن حسين الشامسي، وذلك خلال زيارة سموه أمس لمجلس العزاء في مجلس مسجد الشيخ زايد في عجمان.

وأعرب سموه، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء أيضاً، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية.