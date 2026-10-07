Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

عمار النعيمي يعزي في وفاة مريم الشامسي

وام's profile picture
وام
عجمان
عمار النعيمي خلال تقديم واجب العزاء بحضور أحمد وعبد العزيز وراشد بن حميد
وام
عمار النعيمي خلال تقديم واجب العزاء بحضور أحمد وعبد العزيز وراشد بن حميد

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة مريم راشد علي بن حسين الشامسي، وذلك خلال زيارة سموه أمس لمجلس العزاء في مجلس مسجد الشيخ زايد في عجمان.

وأعرب سموه، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء أيضاً، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية.