سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج برنامج التمكين المعرفي

شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جائزة التميز المؤسسي «تميز»، حفل تخريج برنامج التمكين المعرفي، والذي تنظمه الجائزة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، وذلك في منطقة الجادة.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشاهد الحضور بعدها عرضاً مرئياً تحدث فيه عدد من المنتسبين لبرنامج التمكين المعرفي عن أهداف وفوائد البرامج.

وألقت كل من منى الغاوي، مدير جائزة التميز المؤسسي «تميز» والمنسق العام للجائزة، والدكتورة أسماء نصيري، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، كلمة مشتركة تناولتا فيها التعاون البنّاء وأهمية الشراكة والاستثمار في قدرات الإنسان، وتمكينه بالمعرفة والأدوات، لأن ذلك هو الطريق نحو أداءٍ مؤسسي أكثر تميزاً واستدامة.

وأشارت منى الغاوي إلى دور جائزة «تميز» وتوجهها نحو بناء القدرات وتمكين الكفاءات من فهم معايير التميز وتطبيقها في واقع العمل.

من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء نصيري أن التعليم المستمر في جامعة الشارقة يمثل مسؤولية راسخة تجاه المجتمع ومؤسساته.

وألقى الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة تناول فيها مفهوم التميز في إمارة الشارقة، والذي يمثل نهجاً راسخاً جعل من الإنسان محور التنمية.

وتفضل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي في ختام الحفل بتسليم الشهادات إلى خريجي الدفعة الأولى من برنامج دبلوم المهني «التميز المؤسسي» 2026 والبالغ عددهم 29، والدفعة الأولى من برنامج التميز الوظيفي 2026 والبالغ عددهم 53، كما كرّم سموه المحاضرين في البرنامج والمسؤولين.