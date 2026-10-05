سعود بن صقر يعزّي في وفاة والدة حسن الحبسي وآمنة الشحي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء إلى المستشار حسن سعيد محيمد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة، واخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة خت برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سموه، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها آمنة أحمد صالح الصم الشحي. وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة الظيت برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إلى ذلك، قدّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء إلى المستشار حسن سعيد محيمد الحبسي، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم . وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه في مجلس العزاء بمنطقة خت برأس الخيمة الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.