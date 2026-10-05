سلطان القاسمي يفتتح مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مبنى أكاديمية الشارقة للتعليم، الذي يجسّد توجّهها نحو توفير بيئة أكاديمية متكاملة، تتجاوز مفهوم القاعات الدراسية التقليدية والجمع بين التعلّم والبحث والتفاعل والتطوير المهني، ليوفر تجربة تعليمية تتمحور حول الإنسان، وتدعم الابتكار والتعاون، وتُسهم في إعداد كوادر تربوية قادرة على تطوير مستقبل التعليم.

وتفضل سموه فور وصوله للمبنى الواقع في المدينة الجامعية بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري، متجولاً سموه في المبنى الذي يضم منظومة متكاملة من المرافق التعليمية والبحثية والخدمية.

وتعرف سموه إلى ما يحويه المبنى من مرافق طلابية ومركز مصادر التعلم، وقسم شؤون الخدمات الطلابية، والمرافق الإدارية والخدمات المساندة، والجهود التي تعمل عليها الأكاديمية لتوفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة لذوي الإعاقة، ومنظومة الأمن والسلامة والبنية التقنية والمبنى الذكي.

ملتقى العربية

من جهة أخرى، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، ختام الملتقى الدولي الخامس لمعلمي العربية الذي نظمته هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم، تحت شعار «الأمن اللغوي»، وذلك في مبنى الأكاديمية.

واستهل حفل ختام الملتقى بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليتلو بعدها الطالب عبدالله البدواوي من مدرسة خليفة الهمزة الأمريكية الخاصة آياتٍ بيناتٍ من الذكر الحكيم، وألقت عقبها الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم كلمة أشادت فيها بالمسيرة التعليمية والثقافية لإمارة الشارقة، وما حققته من إنجازات نوعية رسّخت مكانتها على الخريطة التعليمية العالمية.

وشاهد سموه والحضور مادة فيلمية بعنوان «الأثر اللغوي»، تناولت أهمية اللغة العربية وتعزيز حضورها في التعليم، من خلال رحلة بصرية بين المعالم العلمية والثقافية في إمارة الشارقة، تبدأ بالطالب وتنتهي به، مستعرضةً محطات الملتقى الدولي لمعلمي العربية عبر نسخه الأربع السابقة.

وعلى هامش الملتقى عرج صاحب السمو حاكم الشارقة على منصة «برنامج معلم وأفتخر»، متعرفاً سموه إلى أعداد منتسبي البرنامج والتي بلغت 113 معلماً ومعلمةً من مواطني الدولة، موزعين على حضانات ومدارس الشارقة.

اتفاقيات تعاون

كما شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، توقيع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، اتفاقيات تعاون استراتيجية، مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالشارقة، وشركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط، ومركز فصيح للتعليم الإلكتروني.

ووقع الاتفاقيات كل من علي أحمد الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالشارقة، وعمار أحمد عبدالرسول، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين كوفي الشرق الأوسط، والدكتورة ساجدة سالم محمد، المدير التنفيذي لمركز فصيح للتعليم الإلكتروني.

وتهدف الاتفاقية بين هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومنظمة «الإيسيسكو» بالشارقة، إلى وضع إطار عام مرن وغير حصري للتعاون المؤسسي بين الطرفين في مجالات التربية والتعليم والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والابتكار والشباب، بما يدعم جودة التعليم الخاص، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، وتطوير مبادرات ذات أثر محلي وإقليمي ودولي، وفقاً لاختصاصات كل طرف وأنظمته وإمكاناته المتاحة، ودون الارتباط بمشروع محدد.