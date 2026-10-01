وفد من مونتينيغرو يطلع على التحول الذكي في المنظومة القضائية بالدولة

استقبلت المحكمة الاتحادية العليا وفداً قضائياً من جمهورية مونتينيغرو، برئاسة فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا لجمهورية مونتينيغرو، بحضور ألكسندر موستروكول، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية مونتينيغرو لدى الدولة، وذلك في زيارة تزامنت مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.

وكان في استقبال الوفد الزائر معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعدد من قضاة المحكمة وإدارييها.

واستمع الوفد، خلال اللقاء، إلى شرح من معاليه حول التطور الذي تشهده المحكمة، والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الدولة، وما شمله من تطوير لمختلف إجراءات التقاضي بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع الإنجاز والارتقاء بجودة الخدمات القضائية. وتبادل الجانبان وجهات النظر والخبرات حول عمل الأنظمة القضائية وسبل تطويرها.