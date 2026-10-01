تكريم الفائزين بجائزة «الأثر المؤسسي 2026»

كرّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الفائزين بجائزة «الأثر المؤسسي 2026»، خلال الحفل الذي نظمته مؤخراً احتفاءً بالمبادرات والمشاريع والجهود التي أحدثت أثراً مؤسسياً مستداماً، وذلك سعياً منها لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والابتكار والتطوير المستمر في بيئة العمل، وحرصاً على تكريم الكفاءات الوطنية والمبادرات المتميزة التي تعزز كفاءة منظومة عملها.

وشهد الحفل حضور طارق هلال لوتاه، وكيل الوزارة، وسامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، وعدد من مديري الإدارات وموظفي الوزارة.

وأكد طارق هلال لوتاه أن جائزة «الأثر المؤسسي» تأتي ترجمة لنهج الوزارة في الاستثمار في الطاقات الوطنية وتأهيلها، وتعزيز ثقافة الابتكار والإنجاز والعطاء المؤسسي.

مشيراً سعادته إلى أن الاحتفاء بالمتميزين وتسليط الضوء على إسهاماتهم المؤثرة يسهمان في دفع عجلة تطوير المنظومات المؤسسية وبناء بيئات عمل تدعم التنمية المستدامة.

وأضاف: «لا ينحصر الأثر الحقيقي في الإنجازات الآنية، بل يمتد إلى القيمة المستدامة التي نتركها في مسيرة عملنا، والبصمة التي نسهم من خلالها في تعزيز الجاهزية للمستقبل. ومن هذا المنطلق، نحرص في الوزارة على مواصلة تكريم المبادرات والكفاءات التي ترسخ التميز المؤسسي كممارسة يومية وثقافة مؤسسية ومنهجية عمل».

وقد تم تكريم الموظفين الفائزين في فئتي الجائزة الرئيسيتين: فئة التميز المؤسسي على مستوى الإدارات، وفئة التميز الوظيفي على مستوى الأفراد.