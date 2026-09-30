«الصحة» تفعّل «المشاركة في تصفير البيروقراطية»

فعّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية»، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور أفراد المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل.

وتتيح المبادرة للمتعاملين الذين خاضوا تجربة فعلية مع خدمات الوزارة مشاركة آرائهم وتقييم تجربتهم، بما يعزز الشفافية والمصداقية في تقييم الأداء، ويقدم صورة واقعية عن أثر تبسيط الإجراءات على جودة الخدمة وسرعة إنجازها، فيما تمثل نتائج التقييم المجتمعي عنصراً رئيسياً في تقييم الجهات ضمن جائزة تصفير البيروقراطية.

وأكد عبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، قائد فريق تصفير البيروقراطية في الوزارة، إن تصفير البيروقراطية لا يقتصر على تقليص الإجراءات وتقليل الخدمات، بل يمتد إلى تطوير نموذج حكومي رائد يقيس نجاح الخدمات من منظور المجتمع وأثر التحسينات المنجزة.

مؤكداً على أهمية الاستماع إلى صوت المتعاملين وتجاربهم للتعرف على أفضل فرص التحسين، ورفع جودة الخدمات، وترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات القائم على الشفافية والمرونة.

وتستهدف المبادرة مختلف فئات المجتمع، بما يشمل الأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم، شرط ألا يكون المشارك موظفاً في جهة حكومية اتحادية، وأن يكون قد تعامل سابقاً مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وخاض تجربة فعلية في الحصول على خدمة أو إنجاز إجراء.