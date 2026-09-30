استكمال دمج حمولة RTx على متن المستكشف راشد 2

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، استكمال عملية دمج حمولة RTx، وهو جهاز إرسال إشارات الرادار التي تخترق سطح القمر، على متن المستكشف راشد 2، في خطوة مهمة ضمن الاستعدادات لمهمة جديدة ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إلى الجانب البعيد من القمر.

ويخضع المستكشف راشد 2 حالياً لعمليات دمج الحمولات والاستعدادات اللازمة لضمان جاهزية المهمة، تمهيداً لإطلاقه المرتقب إلى الجانب البعيد من القمر على متن مهمة «بلوغوست 2» التابعة لشركة فايرفلاي أيروسبيس.

وبعد وصوله إلى سطح القمر، سيعمل المستكشف على دراسة تضاريس القمر وتركيب سطحه وخصائصه الحرارية، كما سيدرس كيفية تفاعل المواد المختلفة مع بيئة القمر، ويرصد نشاط البلازما بالقرب من السطح، ويجمع بيانات تسهم في دعم تصميم المهمات المستقبلية إلى سطح القمر.

وقال الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر في مركز محمد بن راشد للفضاء: «يمثل دمج حمولة RTx محطة جديدة في مسيرة الاستعداد لمهمة المستكشف راشد 2 إلى الجانب البعيد من القمر. وستضيف هذه الحمولة بُعداً علمياً مهماً إلى المهمة، من خلال إتاحة الفرصة لتعميق فهمنا لنشأة القمر وتطوره وتكوينه المعدني.

ومع اقترابنا من استكمال جاهزية المهمة، نواصل تركيزنا على تجهيز المستكشف راشد 2 بأحدث القدرات التي تمكّنه من جمع بيانات علمية فريدة، بما يسهم في دعم وتطوير مهمات استكشاف القمر المستقبلية».

وحمولة RTx هي ثمرة تعاون بين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ومختبر بروكهافن الوطني، وشركة Heliospace Corp، ومعهد أبحاث الجنوب الغربي، ويبحث مركز محمد بن راشد للفضاء مع وكالة ناسا فرص توظيف تقنية RTx في إطار تعاون مستقبلي حول إنشاء قاعدة قمرية مستدامة على القمر.

وستُمكّن الحمولة المستكشف راشد 2 من إجراء دراسات متقدمة لطبقات باطن سطح القمر، من خلال إرسال إشارات قادرة على اختراق سطح القمر إلى عمق يصل إلى 100 متر.

يستقبل هذه الإشارات LuSEE-Night، المقياس الطيفي للتحليل الفلكي باستخدام موجات الراديو، والموجود على متن مركبة الهبوط «بلوغوست»، ما سيساعد العلماء على تعزيز فهمهم لتاريخ تعرض القمر للنيازك، ودراسة وجود معادن الحديد والتيتانيوم في باطن سطح القمر.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر يموله صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، في إطار دعمها للبحث والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات.