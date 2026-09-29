خلال زيارة أخوية.. منصور بن زايد وخالد بن سلمان يبحثان في الرياض العلاقات الأخوية

بحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة - خلال لقاء أخوي في الرياض - العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل اليوم إلى الرياض في زيارة أخوية حيث كان في استقبال سموه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من .. معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وعدد من كبار المسؤولين.