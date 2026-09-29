ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات من شأنها تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أفضل مستويات للخدمة.

وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل لجنة مكافحة التعديات السكنية في إمارة الشارقة، ويترأس اللجنة رئيس دائرة شؤون البلديات، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية الآتية: بلدية مدينة الشارقة، والنيابة العامة في إمارة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية.

وتهدف اللجنة إلى مكافحة ظاهرة السكن العشوائي والتعديات السكنية في مختلف مدن الإمارة، من خلال توحيد إجراءات الرصد والتفتيش وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، إلى جانب متابعة أوضاع العقارات والمساكن والتأكد من التزام المؤجرين والمستأجرين بالاشتراطات والأنظمة المعمول بها، تجنباً لأي ممارسات أو مخالفات من شأنها الإخلال بالاشتراطات السكنية، وتفادياً لتطبيق الجزاءات والإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين. كما تناول القرار عدداً من المواد القانونية المتعلقة باختصاصات اللجنة، ومدة العضوية، والتقارير الدورية، والقرارات التنظيمية، والنفاذ والنشر.

واطلع المجلس على تقرير انطلاق الموسم الخامس لسفاري الشارقة، الذي يضم أكثر من 120 نوعا من الحيوانات، وما يزيد عن 50 ألف حيوان، واستعرض التقرير التطور المتواصل في البرامج والتجربة المقدمة للزوار، ما يعكس حرص إمارة الشارقة في الحفاظ على الحياة البرية والأنظمة البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية صون التنوع الحيوي، وترسيخ ثقافة الاستدامة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى حماية الأنواع والحفاظ على موائلها الطبيعية، بما يسهم في تعزيز مكانة الشارقة وجهةً رائدةً في مجال السياحة البيئية والتعليم والتوعية البيئية.

وتناول التقرير الجهود المتكاملة التي تبذلها سفاري الشارقة لتقديم تجربة سياحية متميزة ومختلفة للزوار، من خلال تطوير الجولات السياحية وإثرائها بالأنشطة والتجارب التفاعلية، والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق والفعاليات الموسمية، إلى جانب ما تضمه من كوادر مواطنة تنتمي للمدينة، وتتمتع بالكفاءة والخبرة والمعرفة بطبيعة المكان، وتشكل دوراً محورياً في تقديم تجربة ثرية للزوار وتعريفهم بمكونات السفاري وحياة الحيوانات وبيئتها.

تقييم أداء

كما استعرض التقرير آليات تطوير الجولات من خلال رصد ملاحظات الزوار وقياس مستوى رضاهم وتقييم أداء المرشدين، إضافة إلى جهود سفاري الشارقة في برنامج الإكثار، الذي حقق نتائج لافتة بتسجيل أكثر من 150 مولوداً جديداً، من بينها أنواع نادرة من الحيوانات.