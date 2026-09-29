سعود بن صقر يطّلع على مستجدات منظومة التنقل الجوي في رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفد شركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر» البريطانية، المتخصصة في تطوير وتشغيل البنية التحتية لقطاع التنقل الجوي المتقدم، برئاسة دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور الشيخ عمر بن صقر بن خالد القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للمواصلات، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وعدد من المسؤولين من الجانبين. واطّلع سموه، خلال اللقاء، على مستجدات برنامج التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة، والنتائج المتحققة على صعيد تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم منظومة النقل المستقبلية.

واستعرض الوفد مراحل التعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات و«سكاي بورتس إنفراستركتشر»، منذ انطلاقه في عام 2024، مروراً بتوقيع الاتفاقية الإطارية في عام 2025، ووصولاً إلى المرحلة الحالية من المشروع، والانتقال إلى التنفيذ من خلال الاتفاقية طويلة المدى، كما استمع سموه إلى شرح حول مشروع منشأة الإقلاع والهبوط العمودي في جزيرة المرجان.

واطّلع سموه كذلك على الرؤية المستقبلية لتطوير شبكة متكاملة من منشآت الإقلاع والهبوط العمودي في إمارة رأس الخيمة. وعقب اللقاء وقعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات وشركة «سكاي بورتس إنفراستركتشر» اتفاقية طويلة المدى في مقر الهيئة، وقعها المهندس إسماعيل حسن البلوشي ودنكان ووكر، لتمثل خطوة رئيسية للانتقال ببرنامج التنقل الجوي المتقدم في رأس الخيمة من مرحلة التخطيط والتطوير إلى مرحلة التنفيذ، مع استهداف إطلاق الخدمات التجارية خلال الربع الثالث من عام 2027.