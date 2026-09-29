حاكم عجمان يمنح «حميد بن راشد الخيرية» مكرمة وقفية بـ 350 مليون درهم

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مكرمة وقفية جديدة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية تبلغ تكلفتها الإنشائية 350 مليون درهم، تتمثل في 6 أبراج سكنية وتجارية ضمن مشروع «أبراج الياسمين»، وذلك امتداداً لرؤية سموه في تنمية الأوقاف وتعزيز استدامة العطاء.

وتعزز المكرمة المحفظة العقارية الوقفية للمؤسسة، بما يدعم تنمية مواردها واستمرار برامجها الخيرية والمجتمعية، ويوسع قدرتها على خدمة المستفيدين في الإمارة.

وتقع الأبراج في منطقة الجرف 2 بإمارة عجمان، ضمن القطاع الأوسط، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 7,326 متراً مربعاً، فيما تتجاوز المساحة التأجيرية الإجمالية للمشروع 78 ألف متر مربع. ويتكون المشروع من 6 أبراج، يضم كل منها طابقاً أرضياً و5 طوابق للمواقف و15 طابقاً، إلى جانب السطح، ويبلغ إجمالي وحداته 1,075 وحدة سكنية وتجارية، تشمل 1,050 شقة سكنية و25 محلاً تجارياً.

وتتوزع الوحدات السكنية على 420 استوديو، و268 شقة من غرفة وصالة، و362 شقة من غرفتين وصالة، فيما تضم الأبراج 24 مصعداً و12 سلماً.

وتأتي المكرمة في سياق دعم صاحب السمو حاكم عجمان للأوقاف وتنمية الأصول المنتجة التي تحفظ أصل الوقف وتضمن استمرار منافعه، بما يعزز دور المؤسسات الوقفية والخيرية في خدمة المجتمع. وأكدت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية أن تسلّم الأبراج الـ6 يمثل إضافة استراتيجية إلى محفظتها الوقفية العقارية، ويسهم في تنويع أصولها وتنمية مواردها، بما يدعم قدرتها على مواصلة برامجها الخيرية والمجتمعية والوصول بخدماتها إلى شرائح أوسع من المستفيدين.

وأوضحت المؤسسة أن الوقف الجديد يعزز نهج العطاء المستدام من خلال أصول وقفية منتجة ومتنامية يمتد نفعها عبر الأجيال، ويسهم في ترسيخ الوقف رافداً رئيسياً للعمل الخيري والتنمية المجتمعية في إمارة عجمان.

وأعربت المؤسسة عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على هذه المكرمة الوقفية، مثمنة دعمه المتواصل للعمل الخيري والوقفي، وما يمثله الوقف الجديد من مورد طويل الأمد لخدمة المجتمع والأجيال المقبلة.