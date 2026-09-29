هزاع بن زايد: نعمل على استدامة موروث العين للأجيال

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برئاسة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس الدائرة. واطّلع سموه، خلال اللقاء، على مستجدات الخطط والمبادرات الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة السياحية والثقافية في منطقة العين.

والجهود الهادفة إلى تطوير تجربة متميزة للسكان والزوار، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والثقافية التي تتمتع بها منطقة العين، ويُسهم في تعزيز جاذبيتها على مدار العام، من خلال الارتقاء بمنظومة الضيافة وتنويع التجارب المرتبطة بالطبيعة والترفيه والعافية والمغامرات، ضمن رؤية تنموية متكاملة ترسِّخ مكانة المنطقة وجهة جاذبة للعيش والزيارة.

كما استعرض سموه خطط صون الأصول الثقافية والتراثية في منطقة العين، وسبل إعادة تفعيلها بما يحافظ على هويتها وقيمتها التاريخية، ويعزز دورها في خدمة المجتمع. وبحث اللقاء، فرص توسيع مشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاع السياحي، بما يدعم نموه، ويسهم في تنويع النشاط الاقتصادي في منطقة العين.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد، أهمية مواصلة تطوير القطاعين الثقافي والسياحي في منطقة العين، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويسهم في تعزيز جودة الحياة، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوفير مزيد من الفرص للسكان والزوار والمستثمرين.

وشدد سموه على أهمية الحفاظ على خصوصية منطقة العين في الخطط المستقبلية، وصون هويتها الثقافية وإرثها التاريخي وبيئتها الطبيعية، بما يضمن استدامة موروثها الحضاري والطبيعي للأجيال القادمة.