التنقل بين أبوظبي ودبي والفجيرة في قطارات الاتحاد يبدأ غداً

جسر مشاة يربط محطة قطارات الاتحاد في الإمارة بمحطة مترو «عقارات جميرا للغولف»

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، أمس، محطة قطارات الاتحاد في دبي.

وتتيح قطارات الاتحاد التنقل بين أبوظبي ودبي والفجيرة، ابتداء من يوم غد 30 سبتمبر، حيث أصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني وأجهزة بيع التذاكر في المحطات، بأسعار تبدأ من 39 درهماً للدرجة المريحة و109 دراهم للدرجة المميزة.

وتشكل محطة قطارات الاتحاد في دبي نقطة ربط رئيسية بين شبكة السكك الحديدية الوطنية وشبكة التنقل في الإمارة، بما يتيح للركاب مواصلة رحلاتهم عبر خيارات متعددة للنقل العام والخاص.

وتربط محطة قطارات الاتحاد في دبي بمحطة مترو عقارات جميرا للغولف عبر جسر مشاة مخصص، بما يتيح انتقالاً مباشراً بين قطارات الاتحاد ومترو دبي.

‏كما يمكّن التكامل مع نظام نول الركاب من حجز رحلة قطارات الاتحاد وخدمات النقل العام في دبي ضمن رمز استجابة سريعة «QR» موحد، يمكن استخدامه لرحلات القطار والمترو والترام والحافلات.

وتتولى تشغيل قطار الركاب شركة «قطارات الاتحاد لخدمات الركاب»، الشركة المشتركة بين «قطارات الاتحاد» و«كيوليس»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات نقل الركاب، بما يجمع بين الخبرات العالمية الواسعة في تشغيل شبكات السكك الحديدية والكفاءات الوطنية في إدارة قطاع النقل، لخلق نموذج تشغيلي استثنائي يرتقي بجودة الخدمات، ويعزز تجربة الركاب وفق أعلى المعايير العالمية.