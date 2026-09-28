ملتقى أندية التسامح والهوية الوطنية ينعقد في العين غداً

تنطلق غداً فعاليات «الملتقى السنوي لأندية التسامح وأندية الهوية الوطنية بالجامعات الإماراتية»، وذلك بمقر كليات التقنية العليا في مدينة العين، بحضور ومشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، إلى جانب رؤساء ومديري الجامعات والكليات المشاركة.

وينظم الملتقى كل من وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن، بالتعاون مع كليات التقنية العليا بالعين، بمشاركة طلابية واسعة تمثل أكثر من 41 نادياً للتسامح، و14 نادياً للهوية الوطنية، ينتمون لـ43 جامعة وكلية إماراتية.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن هذا الملتقى يمثل منصة وطنية رائدة وتنافسية تهدف إلى بناء جيل واعد ومتمكن، يعتز بهويته وجذوره التاريخية الأصيلة، ويتسلح بقيم التسامح والتعايش الإنساني والانفتاح الواعي على العالم.

وقال معاليه إن أندية التسامح وأندية الهوية الوطنية المنتشرة في كافة جامعات وكليات الدولة هي بمثابة مشاعل فكرية ومختبرات حقيقية تقود طاقات الشباب وصيحاتهم الإبداعية نحو الابتكار والتميز، مع الحفاظ الكامل على موروثنا الثقافي والاجتماعي العريق.

ونحن في وزارة التسامح والتعايش وفي صندوق الوطن، نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بما يقدمه أبناؤنا الطلبة من مشاريع ومبادرات نوعية تعكس وعيهم العميق بمسؤوليتهم المجتمعية تجاه وطنهم، ودورهم المحوري في نشر رسالة السلام والمحبة من الإمارات إلى العالم أجمع.

وأوضح ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن الملتقى يشكل مساحة للتعبير عن إبداعات الشباب، واستثمار طاقاتهم عبر مسابقة «مدار 2026» التي تجمع بين الفنون والأفلام والألعاب الإلكترونية، وتشجع على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إبداعي يواكب تطلعاتهم.

وأشار القرقاوي إلى أن الملتقى سيشهد تكريم الجامعات والكليات الفائزة بـ«درع التسامح لعام 2026»، تقديراً لجهودها في تحويل قيم التعايش إلى ممارسات وبرامج عملية، إلى جانب الاحتفاء بثلاثة أندية فائزة بـ«درع الهوية الوطنية» لدورها في تعزيز الوعي الثقافي والوطني، فضلاً عن تتويج الفائزين في مسارات برنامج «مدار 2026» الإبداعية.