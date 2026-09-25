عمار بن حميد يطلع على مشاريع التطوير العقاري في منطقة الزورا بعجمان

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على عدد من المشاريع المستقبلية في منطقة الزورا، وما تتضمنه من خطط للتطوير العقاري ومشاريع للبنية التحتية وخدمات داعمة، بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة عمرانية واستثمارية وسياحية متكاملة في إمارة عجمان.

واستمع سموه إلى شرح من شركة الزورا للتطوير العقاري حول خطط التطوير والمشاريع المزمع تنفيذها في المنطقة، ومنها تطوير وجهة ساحلية متعددة الاستخدامات على الواجهة المائية للزورا، تضم مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية وسياحية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ويوفر بيئة جاذبة للسكان والمستثمرين والزوار، تحقيقاً لمستهدفات رؤية عجمان 2030.

وتعرف سمو ولي عهد عجمان، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، على مكونات المشاريع المستقبلية وما توفره من خيارات سكنية وأنماط حياة متكاملة، إلى جانب المرافق والخدمات التي تعزز جاذبية المنطقة، مع الحفاظ على طبيعتها الساحلية ومقوماتها البيئية.

مرافق سياحية

وتعد الزورا من أبرز الوجهات الساحلية والاستثمارية في الإمارة، وتضم محمية طبيعية، ومرافق سكنية وترفيهية ورياضية وسياحية.

وشهدت المنطقة خلال العام الجاري الإعلان عن مشاريع جديدة، من بينها مشروع وجهة ساحلية متعددة الاستخدامات بقيمة 2.7 مليار درهم، يضم أكثر من 2000 وحدة سكنية ومكونات تجارية، ضمن خطط التوسع العمراني بالمنطقة.