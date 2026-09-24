سلطان القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ 26 لملتقى الشارقة الدولي للراوي

سموه يوجّه بسداد مديونيات مواطنين بقيمة 17.8 مليون درهم

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، انطلاق فعاليات الدورة الـ26 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، تحت شعار «حكايات الأصدقاء»، وذلك في مقر المعهد.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادة مصورة تناولت أهمية الصداقة ودورها في بناء علاقات إنسانية قائمة على المودة والاحترام والثقة، وتخلل الحفل فقرة فنية استعرضت مجموعة من المواقف التي تجسّد قيمة الصداقة في حياة الإنسان، وما تمثله من دعم ومساندة في مختلف المراحل، إلى جانب دورها في تعزيز التواصل والتآلف بين أفراد المجتمع.

وتفضل سموه بتكريم الشخصية الفخرية للدورة الـ26 وهو جارنو بلتونين من جمهورية فنلندا، والفنان محمد ياسين من مملكة البحرين، إلى جانب تكريم عدد من الرواة الإماراتيين، تقديراً لإسهاماتهم في مجال الحكاية والسرد الشفهي، ودورهم في نقل الموروث الثقافي وصونه وتعريف الأجيال الجديدة به.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد تجول في المعرض المصاحب الذي يسلط الضوء على الحكاية بوصفها مساحة للتواصل الإنساني والتقارب بين الثقافات، وما تحمله من قيم وتجارب مشتركة تجمع الشعوب، بما يعكس دور الرواية الشفاهية في بناء جسور المعرفة والحوار والتفاهم بين الثقافات.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن الدورة الحالية من ملتقى الشارقة الدولي للراوي تأتي بمشاركة أكثر من 100 راوٍ وخبير وباحث وإعلامي من أكثر من 30 دولة.

فيما تحل جمهورية فنلندا ضيف شرف الملتقى، ممثلة في جارنو بلتونين، الشخصية الفخرية، تقديراً لما تتميز به من إرث حكائي وملحمي، يتجلى بصورة بارزة في ملحمة «الكاليفالا»، إلى جانب تكريم مملكة البحرين الشقيقة ممثلة في الفنان محمد ياسين، الشخصية المميزة للدورة.

في إطار آخر، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتوفير العيش الكريم لأبنائه المواطنين، أمر سموه بسداد مديونيات 82 حالة، بإجمالي بلغ 17 مليوناً و859 ألفاً و829 درهماً. وتأتي توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة امتداداً لحرص سموه على متابعة أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.