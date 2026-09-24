هزاع بن زايد: رؤية رئيس الدولة بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي

سموه:أهمية توظيف مقومات العين لاستقطاب الاستثمارات النوعية

افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الدورة الأولى من «منتدى العين لأعمال المستقبل»، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في مركز أدنيك العين تحت شعار «استثمر، طوّر، ازدهر»، وتختتم أعماله اليوم.

والتقى سموه عدداً من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة المؤسسات والشركات الإماراتية والعالمية لبحث أحدث الفرص الاستثمارية الرامية إلى دفع جهود التنويع الاقتصادي في منطقة العين.

واستمع سموه إلى رؤى عدد من الخبراء في مجالات السياسات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى رأس المال، وتنمية الكفاءات، إلى جانب استعراض الفرص التي تتيحها الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز مساهمة منطقة العين في النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن «منتدى العين لأعمال المستقبل» يجسد رؤية تنموية عصرية تجمع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين، لتبادل الرؤى والخبرات.

واستكشاف آفاق التعاون، وبناء شراكات فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة العين.

وأشار سموه إلى أهمية توظيف المقومات التنافسية لمنطقة العين وإمكاناتها الواعدة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي، بما يواكب الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار. ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس»:

«يواكب «منتدى العين لأعمال المستقبل» الذي يجمع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال والمبتكرين، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار واستشراف المستقبل». وبهذه المناسبة، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي:

«تؤكد رعاية وحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للمنتدى رؤية القيادة والتزامها الراسخ بتعزيز منظومة أبوظبي الاقتصادية وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً جاذباً للمواهب الدولية والشركات المتطورة والاستثمارات النوعية».