صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ 96 للمملكة

هنأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بذكرى اليوم الوطني الـ96 للمملكة، متمنيا للشعب السعودي كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب معاليه في برقية بعثها إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، باسمه ونيابة عن المجلس الوطني الاتحادي، عن أصدق عبارات التهنئة والمباركة، مقرونة بخالص التحيات الأخوية، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تجسد مسيرة المملكة العربية السعودية في النماء والازدهار، وتعكس ما تتمتع به من مكانة راسخة، فضلاً عن تجسيدها للقيم النبيلة لوشائج الأخوة الخليجية المتجذرة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأكد معالي صقر غباش، حرص المجلس الوطني الاتحادي على الارتقاء بمستوى العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى السعودي، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.