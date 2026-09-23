الإمارات تمضي بثقة لتكون مركزاً عالمياً للتميّز الصحي

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات تمضي بثقة وقوة لتكون بين الدول الرائدة في العالم، مسترشدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي حدد ملامح دولة ترحب بالناس من مختلف أنحاء العالم، وتوظف التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتدعم البحث والابتكار، وتهتم بصحة المواطنين والمقيمين ورفاههم.

وقال معاليه: إن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جعلت دولة الإمارات مركزاً للتميز في الرعاية الصحية، بما تمتلكه من مرافق استثنائية وكفاءات مهنية وشراكات عالمية.

مشدداً على أن طموح الدولة لا يقتصر على تبني ما حققه الآخرون، بل يمتد إلى الإسهام في وضع المعايير التي يُعرّف ويُقاس على أساسها التميز في الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه أعمال النسخة الخامسة من «قمة قادة الرعاية الصحية - أبوظبي 2026»، التي تقام تحت رعايته وتختتم أعمالها اليوم بتنظيم من «فوربس الشرق الأوسط»، بالشراكة مع «بيورهيلث»، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي.

وتقام القمة تحت شعار «رسم المعايير العالمية للتميز في الرعاية الصحية»، بمشاركة أكثر من 100 متحدث ونحو 3 آلاف مشارك من صناع السياسات والقيادات التنفيذية والعلماء والخبراء والمتخصصين من الإمارات والمنطقة والعالم، لبحث أبرز التحولات والأولويات التي تعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن التطورات التكنولوجية فتحت إمكانات استثنائية في التشخيص والعلاج والوقاية والبحث العلمي، إلا أن الطب سيظل بحاجة إلى طبيب يحدد المشكلة ويصف العلاج ويتفاعل بصورة مباشرة وإنسانية مع المريض، داعياً إلى تعزيز الشراكات بين صناع القرار وشركات الأدوية ومطوري التكنولوجيا والأطباء والمستشفيات.