برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يستعرض آفاق البحث العلمي وفرص الابتكار لدعم الأمن المائي

نظم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الندوة الافتراضية السابعة عشرة من سلسلة ندوات "منصة الاستمطار" تحت عنوان "من النظرية إلى التطبيق: تجارب الحاصلين على منحة الدورة السادسة ورؤاهم للمرحلة المقبلة".

شارك في الندوة البروفيسورة ليندا زو، أستاذة علوم وهندسة المواد في جامعة فيكتوريا بأستراليا، والدكتور أوليفر برانش، الباحث الأول في معهد الفيزياء والأرصاد الجوية بجامعة هوهنهايم الألمانية، فيما أدار الجلسة الدكتور ديون تيربلانش، عضو لجنة التوجيه الإستراتيجي للبرنامج.

وتناول المتحدثون مشاريعهم البحثية المدعومة من البرنامج وأبرز نتائجها الأولية، إلى جانب استعراض الخبرات والدروس المستفادة من أنشطة البرنامج الدولية، ومخرجات الجولات التعريفية التي نفذها البرنامج مؤخراً في أستراليا وألمانيا.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ورئيس المركز الوطني للأرصاد: يمثل الأمن المائي أحد أبرز التحديات العالمية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والطلب المتزايد على الموارد المائية وانطلاقاً من التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استدامة الموارد المائية، تواصل دولة الإمارات الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتوسيع آفاق التعاون الدولي لتطوير حلول متقدمة تسهم في مواجهة هذه التحديات.

منصة

وأضاف: من خلال مبادراتنا الرائدة، وفي مقدمتها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار وسلسلة ندوات منصة الاستمطار، نعمل على تعزيز تبادل المعرفة وتحفيز الابتكار العلمي وتسريع تطوير حلول عملية تدعم الأمن المائي وتسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي على المستويين الوطني والعالمي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الكمالي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، ورئيس قسم عمليات الاستمطار بالإنابة في المركز الوطني للأرصاد: إن مشاركة البروفيسورة ليندا زو، والدكتور أوليفر برانش، والدكتور ديون تيربلانش في هذه الندوة، وما قدموه لنا من طروحات علمية وخبرات بحثية قيّمة تعكس المستوى المتقدم للأبحاث التي يدعمها البرنامج وأثرها المتنامي على الساحة العلمية الدولية.

خبرات

وأضاف: تمثل هذه الندوة منصة مهمة وفاعلة لتعزيز الحوار العلمي وتبادل المعارف والخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة للأمن المائي. ويواصل البرنامج التزامه بدعم الباحثين وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة من خلال توفير بيئة بحثية محفزة ترسخ التميز العلمي، وتعزز الشراكات الدولية، وتسهم في إيجاد حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالأمن المائي.

وخلال الندوة، استعرضت البروفيسورة ليندا زو مشروعها البحثي بعنوان "التطوير والتحسين المعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواد تلقيح الطبقة الباردة من السحاب" والذي يهدف إلى الارتقاء بكفاءة مواد الاستمطار من خلال توظيف تقنيات النانو المتقدمة والتجارب المخبرية والذكاء الاصطناعي. ويركز المشروع على تعزيز فهم آليات تحفيز تكوين البلورات الجليدية داخل السحب بما يدعم تطوير تقنيات أكثر كفاءة في مجال الاستمطار.

غطاء ارضي

وقدم الدكتور أوليفر برانش عرضاً حول مشروعه البحثي بعنوان "تعزيز هطول الأمطار من خلال تعديل الغطاء الأرضي والتضاريس "راين لاند"، الذي يسعى لدراسة تأثير خصائص سطح الأرض في العمليات الجوية وأنماط هطول الأمطار.

وسلط العرض الضوء على إمكانات توظيف بعض الخصائص الطبيعية واستخدامات الأراضي، بما في ذلك الكثبان الرملية ومحطات الطاقة الشمسية، في التأثير على الظروف الجوية بما يسهم في تعزيز فرص هطول الأمطار ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية في مختلف البيئات المناخية.

وتضمنت الندوة مناقشة أبرز مخرجات الجولات التعريفية التي نفذها البرنامج مؤخراً في أستراليا وألمانيا، والتي شكلت فرصة لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتعريف المجتمع البحثي بدور البرنامج ومساهمته في تطوير علوم الاستمطار. كما ناقش المشاركون التقدم المحرز خلال الأشهر الستة الأولى من مشاريعهم البحثية، والنتائج المتوقعة، وأهمية توظيف التعاون العلمي متعدد التخصصات في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن المائي.

واختتمت الندوة بتقديم مجموعة من الإرشادات العملية الموجهة للباحثين الراغبين في التقدم للدورة السابعة من البرنامج، وأسس إعداد مقترحات بحثية متكاملة، وأهمية بناء الشراكات العلمية الفاعلة، فضلا عن التعرف إلى أبرز العوامل التي تعزز فرص نجاح الطلبات المقدمة للحصول على المنح البحثية.

يذكر أن سلسلة ندوات "منصة الاستمطار" تمثل منصة عالمية للحوار العلمي وتبادل المعرفة، حيث تجمع نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في علوم الاستمطار وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات الأمن المائي والتغيرات المناخية.