«الوطني لمكافحة المخدرات» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

احتفى الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، في مقر المؤثرين بدبي، بيوم المرأة الإماراتية، والذي يمتد من 28 أغسطس وحتى 28 سبتمبر الجاري.

وذلك بحضور معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مريم الحمادي وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومعالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، إلى جانب عدد من المسؤولين وأفراد المجتمع.

وخلال الفعالية التي أتت تحت عنوان «المرأة الإماراتية.. حصن الأسرة وقوتها»، أعرب معالي رئيس الجهاز عن شكره وتقديره لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعمها المتواصل للمرأة والأسرة الإماراتية.

موجهاً معاليه نصيحة إلى أولياء الأمور بضرورة مصاحبة أبنائهم، وملاحظتهم، وإشغال أوقاتهم بما ينفعهم، مؤكداً أن القرب من الأبناء ومتابعة أحوالهم أساس في حمايتهم من المخاطر والسلوكيات السلبية.

مشيراً معاليه إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص الجهاز على المشاركة في كافة الفعاليات الوطنية والمجتمعية، لا سيما في هذه المناسبة، التي تعكس تقدير الجهاز لمسيرة المرأة الإماراتية ومكانتها في المجتمع، والتأكيد على دورها المحوري في بناء أسرة متماسكة.

وشارك في الجلسة الحوارية التي أدارتها الإعلامية أميرة محمد، كل من منى خليفة حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومريم حمد الشامسي الأمين العام لمؤسسات محمد بن خالد آل نهيان، ود. سامية محمد المعمري مدير قطاع الخدمات الطبية في المركز الوطني للتأهيل.