"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون مع برلمان مولدوفا

التقت سارة محمد فلكناز، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، سعادة ريناتو أوساتي، رئيس لجنة الصداقة في برلمان جمهورية مولدوفا، اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.

ورحبت سارة فلكناز بريناتو أوساتي، مؤكدة الحرص على تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية مولدوفا، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

صداقة وتعاون

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مولدوفا، وما شهدته من تطور على مدى 31 عامًا من العلاقات الدبلوماسية، والتأكيد على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان سبل تفعيل التعاون بين لجنتي الصداقة البرلمانية، من خلال عقد اجتماعات دورية، وتبادل الزيارات والخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز دور المؤسستين التشريعيتين في دعم العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون لتشمل مختلف المجالات.

و أشار الجانبان إلى التطور الذي تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وأكدا أهمية استكشاف الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، ودعم المبادرات والشراكات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

انجازات

من جانبه، أعرب ريناتو أوساتي عن تقديره لما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات تنموية في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص البرلمان المولدوفي على تعزيز التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، وتطوير التواصل والتنسيق البرلماني، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سعادة خالد عمر الخرجي، عضو المجلس، عضو لجنة الصداقة، وسعادة أناتول فانغيلي، سفير جمهورية مولدوفا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.