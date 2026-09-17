مجلس قيادات الشرطة يناقش الخطط المستقبلية

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اجتماع مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، حيث ناقش مستجدات المبادرات والمشاريع وخطط المرحلة المقبلة، بما يعزز جاهزية العمل الشرطي وكفاءته، ويواكب رؤية دولة الإمارات في توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات ودعم صناعة القرار.

وأكد المجلس مواصلة ترسيخ منظومة شرطية استباقية، تجمع بين كفاءة الإنسان وقوة التقنية، لتعزيز أمن المجتمع وجودة الحياة، وبناء مستقبل أكثر جاهزية ومرونة واستدامة.

حضر الاجتماع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية.

واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد الدكتور علي عبدالله بن ضاعن الغفلي، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والعميد سعيد توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من الضباط أعضاء المجلس.