حمدان بن زايد: «ليوا الدولي» يجسّد المقومات التراثية والسياحية والرياضية لمنطقة الظفرة

اطّلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة، على خطط واستعدادات تنظيم النسخة المقبلة من مهرجان ليوا الدولي 2027، التي تقام تحت رعاية سموه خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 2 يناير 2027، وتجمع بين التراث والرياضة والثقافة والترفيه.

جاء ذلك لدى استقبال سموه، في قصر النخيل في أبوظبي، مسؤولي وممثلي الجهات المحلية والشركاء المعنيين بتنظيم المهرجان، حيث استمع سموه إلى شرح حول تحضيرات وخطط المهرجان، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في منطقة الظفرة.

وأكد سموه أن مهرجان ليوا الدولي يجسّد ما تتمتع به منطقة الظفرة من مقومات تراثية وسياحية ورياضية متميزة، مشيداً بتعاون الجهات الحكومية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في تنظيم المهرجان وتطوير فعالياته، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم القطاع السياحي وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية للفعاليات.