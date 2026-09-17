«الوطنية لحقوق الإنسان» تحتفي بإنجازات المرأة

احتفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بيوم المرأة الإماراتية، تقديراً للإنجازات النوعية التي حققتها ابنة الإمارات في مختلف ميادين العمل الوطني، والدور المحوري الذي تضطلع به في مسيرة التنمية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

وشهدت ندوة أقامتها الهيئة بهذه المناسبة الوطنية، تكريم عضوات مجلس الأمناء، وكافة موظفات الهيئة، تقديراً لإسهاماتهن البارزة في مسيرة العمل الحقوقي، ودورهن الفاعل في دعم جهود الهيئة لتحقيق أهدافها.

وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطةً لاستحضار مسيرة وطن آمن بقدرات بناته، وقيادة رشيدة مكّنتهن وأتاحت لهن أن يكنّ شريكات فاعلات في التنمية.

مشيراً إلى أن ما بلغته المواطنة من مكانة رفيعة هو ثمرة رؤية راسخة، كان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دورها الريادي التاريخي في دعمها وتمكينها وترسيخ حضورها شريكاً أصيلاً في مسيرة الوطن.