المنتدى الإماراتي الهندي للصناعات الدفاعية يستعرض فرص تطوير الشراكات

انطلقت، أمس، في أبوظبي أعمال المنتدى الإماراتي الهندي للصناعات الدفاعية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، واستكشاف فرص تطوير شراكات جديدة بين الشركات في البلدين.

وينظّم مجلس التوازن للتمكين الدفاعي المنتدى، بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند لدى الدولة وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية (SIDM)، بهدف تعزيز الحوار والتواصل المباشر بين الشركات الإماراتية والهندية، وبحث مجالات التعاون والتكامل الصناعي.

وأقيم المنتدى بحضور الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، والدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، واللواء طيار أرفيند فيرما، نائب الرئيس لقطاع التصدير في شركة زِن تكنولوجيز ورئيس وفد جمعية الصناعات الدفاعية الهندية، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي وزارة الدفاع، ومجموعة إيدج، ونخبة من الشركات الإماراتية والهندية العاملة في الصناعات الدفاعية.

وقال شريف هاشم الهاشمي، مدير عام تطوير الصناعات في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي: يمثل المنتدى خطوة عملية نحو تحويل العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند إلى فرص للتعاون الصناعي والدفاعي، ونسعى من خلاله إلى ربط الشركات والقدرات في البلدين.

وتحديد المجالات التي يمكن أن تحقق فيها الشراكة قيمة حقيقية، سواء في التصنيع أو البحث والتطوير أو التقنيات وسلاسل الإمداد.

وفي كلمته أمام المنتدى، سلّط السفير الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند، الضوء على تطور العلاقات الدفاعية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، مؤكداً انتقالها من الدبلوماسية الدفاعية التقليدية نحو تعاون صناعي أعمق وتطوير مشترك.

حيث ترتكز هذه المبادرة على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية التي تم إطلاقها في مايو 2026، وتسعى إلى مواءمة رؤية «صنع في الهند» مع استراتيجية «اصنع في الإمارات»، بما يفتح آفاقاً جديدة للتطوير المشترك والتصنيع المشترك وتعزيز التكامل بين المنظومتين الصناعيتين الدفاعيتين للبلدين.

من جانبه، قال اللواء طيار أرفيند فيرما: «يمثل المنتدى منصة مهمة للشركات الهندية لاستعراض قدراتها وخبراتها، والتعرف إلى الفرص المتاحة للتعاون مع الشركات الإماراتية.

ونرى في هذه اللقاءات فرصة لتعزيز التواصل المباشر واستكشاف مجالات التكامل الصناعي وتبادل المعرفة، بما يمهد لتطوير شراكات جديدة ومستدامة بين الصناعات الدفاعية في البلدين».