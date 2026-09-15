عمار النعيمي: القطاع العقاري محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، فعاليات النسخة الرابعة من معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في قاعة الإمارات للضيافة، برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من أبرز شركات التطوير العقاري، وحضور نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في القطاع العقاري.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن ما بلغته الإمارة من نمو اقتصادي متسارع يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وتوجيهاته، التي أسهمت في بناء اقتصاد مستدام وترسيخ بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين، بفضل التشريعات المحفزة والبنية التحتية المتطورة ومنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.

وأضاف سموه أن إمارة عجمان قطعت أشواطاً مهمة في مسيرتها التنموية، وتواصل تعزيز جاهزيتها للمستقبل من خلال الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

حضر الافتتاح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة «عجمان أوتو ديستركت»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.