الإمارات تجدد التزامها الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية

تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة العادية الـ 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تُعقد حالياً في فيينا وتستمر حتى 18 سبتمبر الجاري.

ويترأس حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وفد الدولة الذي يضم ممثلين عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشركة الإمارات للطاقة النووية ووزارة الخارجية.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر تأكيداً على التزامها بالاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية، بالتزامن مع مرور 50 عاماً على انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، فيما يشارك الوفد في عدد من المناقشات رفيعة المستوى التي تتناول موضوعات الأمان والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي والتقنيات الجديدة والتعاون الدولي.

وتعكس المشاركة الإماراتية في أعمال المؤتمر مسيرة شراكة ممتدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن دولة الإمارات ستواصل، في ظل مرور 50 عاماً على عضويتها في الوكالة الدولية، تعزيز هذه الشراكة بما يدعم تبادل خبراتها الرقابية.

وبناء القدرات محلياً ودولياً، وتعزيز الاستفادة من الطاقة النووية بما فيها خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الدولة بالاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية.

وعلى هامش المؤتمر العام، تعزز الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعاونها الرقابي من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السويدية للسلامة الإشعاعية لتعزيز التعاون الرقابي، إلى جانب اتفاقية تعاون ثنائي مع إدارة الأمان والأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما توفره الاتفاقيتان من إطار عام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات.

وفي إطار مشاركته في أعمال المؤتمر، يعقد وفد الدولة عدداً من الاجتماعات مع الجهات الرقابية الدولية وكبار مسؤولي الوكالة الدولية لمناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات في عدد من الموضوعات، تشمل الدروس المستفادة من عمليات تشغيل المفاعل، وإدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك، والجاهزية الرقابية للمفاعلات المعيارية الصغيرة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي وتطوير الكفاءات المتخصصة.

تطوير

وتستعرض الهيئة خلال المؤتمر نظامها المعرف بـ«اللوحة الذكية للسلامة النووية»، الذي فاز بجائزة الابتكار لعام 2026 ضمن جوائز الشبكة الدولية للابتكار لدعم المحطات النووية العاملة عن فئة الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار إبراز الحلول والتقنيات المبتكرة التي تدعم تطوير العمل الرقابي النووي.

وصممت الهيئة هذا النظام بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يوظف البيانات البيئية والمناخية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة المنشآت النووية ورفع قدرتها على مواجهة التأثيرات البيئية والمناخية. كما تشارك دولة الإمارات في اجتماع لكبار مسؤولي الأمان والأمن النوويين.