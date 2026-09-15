حمدان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة «الهلال الأحمر الإماراتي»

سموه يؤكد أهمية الشراكات والاستثمار في الموارد البشرية بما يدعم كفاءة الهيئة واستدامة أثرها

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، برئاسة خالد عبدالله بن شيبان المهيري، وعضوية كل من ناصر محمد المنصوري، وسعيد محمد المزروعي، ونورة خميس الغيثي، وأحمد راشد النيادي، وسيف عتيق الفلاحي، وخديم عبدالله الدرعي، وخليفة حمد الظاهري، وقيس راشد الظاهري، وعبدالله أحمد بالعلاء.

وأعرب سموه عن تمنياته لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومواصلة تعزيز رسالة الهيئة ودورها الإنساني والمجتمعي، وترسيخ مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد سموه أهمية دور مجلس الإدارة في دعم تنفيذ استراتيجية الهيئة وتحقيق مستهدفاتها، ومواصلة تطوير منظومة العمل المؤسسي والإنساني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتوسيع نطاق الأثر الإنساني والمجتمعي، وتعزيز استدامة البرامج والمبادرات، والجاهزية والاستباقية وسرعة الاستجابة للنداءات الإنسانية والإغاثية.

كما أكد سموه أهمية تعزيز السياسات والحوكمة، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنية، وتوسيع الشراكات الفاعلة، والاستثمار في الكفاءات والموارد البشرية، بما يدعم كفاءة الهيئة واستدامة أثرها، ويواكب توجهات دولة الإمارات وريادتها في العمل الإنساني.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق على ما بذلوه من جهود وما قدموه من إسهامات خلال فترة عضويتهم، مثمناً دورهم في دعم مسيرة الهيئة وتعزيز رسالتها الإنسانية والمجتمعية.

تكريم

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، تقديراً لجهوده المخلصة وإسهاماته في خدمة الوطن والعمل الإنساني.

وما قدّمه من جهود نوعية دعمت رسالة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ورسّخت مكانتها في ميادين العمل الإنساني محلياً ودولياً.

وأشاد سموه بإخلاص معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي وتفانيه في أداء واجباته، وإسهاماته في دعم رسالة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجهوده في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التسامح وبناء الإنسان، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية المخلصة أسهمت بدور فاعل في مسيرة التنمية والعطاء في دولة الإمارات.

وأكد سموه أن تقدير أصحاب العطاء يأتي في إطار النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل ترسيخه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الاحتفاء بمن أخلصوا في خدمة الوطن، وتثمين جهودهم وإسهاماتهم في مختلف ميادين العمل.

وأشار سموه إلى أن خدمة الوطن والإنسان رسالة تتجسّد في تحمّل المسؤولية وأداء الأمانة بإخلاص، وأن ما يتركه الإنسان من أثر طيب في مجتمعه وحياة الآخرين يبقى موضع تقدير واعتزاز.

تقديرمن جانبه، أعرب معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على هذا التكريم، مؤكداً أن دعم سموه وتوجيهاته شكّلا حافزاً متواصلاً للبذل والعطاء، وأن خدمة الوطن والعمل الإنساني شرف يعتزّ به، ومسؤولية يحرص على الوفاء بها.حضر التكريم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين.